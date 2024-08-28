Украинцы предпочитают безналичные расчеты: в НБУ обнародовали статистику

Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам с помощью платежных карт. За первое полугодие 2024 года более 94% всех операций с картами были безналичными, а их доля по сумме составила 64,5% от общей суммы операций, передает УНН со ссылкой на данные НБУ.

"Украинцы по-прежнему отдают предпочтение безналичным расчетам с платежными картами. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года", - пишет НБУ.

В первом полугодии 2024 года в Украине и за ее пределами было осуществлено 4 123 миллиона операций (как безналичных, так и по получению наличных) с помощью платежных карт, выпущенных украинскими банками, на общую сумму 3 093,1 миллиарда гривен. Из них 3 887,8 миллиона операций были безналичными на общую сумму 1 995,5 миллиарда гривен.

"Более 94% операций с платежными картами - безналичные. Доля безналичных операций в первом полугодии 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству - достигла 94,3% (за первое полугодие 2024 года - 66,3% и 93,4% соответственно)", - говорится в отчете.

Анализ распределения безналичных операций по видам показывает, что в первом полугодии этого года наибольшая доля операций с использованием карт как по количеству, так и по сумме приходилась на расчеты в торговых и сервисных сетях - 73,1% и 45,7% соответственно. Это составило 2 841,3 миллиона операций на сумму 912,6 миллиарда гривен.

Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть общей суммы (32,2%) и почти десятую часть по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в интернете составила 14,4% от общей суммы операций и 13,6% от их количества.

За отчетный период средняя сумма одной операции была следующей:

- в торговых и сервисных сетях - 321 грн (по сравнению с 325 грн в первом полугодии 2023 года),

- для переводов с карты на карту - 1 936 грн (по сравнению с 2 031 грн),

- для оплаты товаров и услуг в интернете - 497 грн (по сравнению с 471 грн).

Напомним

Национальный банк Украины с 1 октября вводит временное ограничение на переводы "с карты на карту" объемом 150 000 грн в месяц. Лимит будет действовать полгода и не повлияет на 98% банковских клиентов.