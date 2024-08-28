Банки в червні видали іпотечних кредитів на 1 млрд гривень: в НБУ розповіли, в яких регіонах найбільше
Київ • УНН
Українські банки видали 607 іпотечних кредитів на 1 млрд грн у червні, що на 41,4% менше, ніж у травні. Найбільше кредитів видано в Києві та області - 51% від загального обсягу.
Українські банки в червні видали 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд гривень, що на 41,4% менше, ніж у травні. Найбільше кредитів було видано в Києві та Київській області, що становить 51% від загального обсягу. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.
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Згідно опитування банків про іпотечне кредитування, в червні банки видали 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд гривень, що на 41,4% менше, ніж у травні, але на 34,3% більше, ніж у червні минулого року.
Зазначається, що про видачу нової іпотеки в червні поінформували 11 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості;
"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити у червні надано в межах цієї програми)", - додали в НБУ.
Також середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в червні другий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.
В НБУ також розповіли, у яких регіонах видано найбільше кредитів у червні:
- в Києві та Київській області (274 договори на загальну суму 517,8 млн гривень, що становить 51% від загального обсягу);
- у Львівській області (29 договорів на 63 млн гривень);
- у Дніпропетровській області (32 договори на 42 млн гривень);
- у Вінницькій області (26 договорів на 41 млн гривень).
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