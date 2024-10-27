Чотири атаки на Дніпропетровщину: окупанти застосували дрони та "Урагани"
Київ • УНН
Ворог здійснив чотири атаки на Дніпропетровщину з використанням дронів-камікадзе та РСЗВ "Ураган". Пошкоджено підприємство, двоє людей постраждали під час обстрілу Нікополя.
Ворог знову активізувався, здійснивши чотири атаки на Дніпропетровщину. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Нападники використовували дрони-камікадзе та реактивні системи залпового вогню "Ураган", націлюючись на райцентр і Марганецьку громаду.
Внаслідок обстрілів пошкоджено одне з місцевих підприємств. На щастя, жодних серйозних поранень не зафіксовано. Однак, за уточненою інформацією, вчора по допомогу лікарів звернулися 26-річна жінка та 36-річний чоловік, які постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Їхній стан медики оцінюють як середній.
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