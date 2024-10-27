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Чотири атаки на Дніпропетровщину: окупанти застосували дрони та "Урагани"

Київ • УНН

 • 18814 перегляди

Ворог здійснив чотири атаки на Дніпропетровщину з використанням дронів-камікадзе та РСЗВ "Ураган". Пошкоджено підприємство, двоє людей постраждали під час обстрілу Нікополя.

Чотири атаки на Дніпропетровщину: окупанти застосували дрони та "Урагани"

Ворог знову активізувався, здійснивши чотири атаки на Дніпропетровщину. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Нападники використовували дрони-камікадзе та реактивні системи залпового вогню "Ураган", націлюючись на райцентр і Марганецьку громаду.

Внаслідок обстрілів пошкоджено одне з місцевих підприємств. На щастя, жодних серйозних поранень не зафіксовано. Однак, за уточненою інформацією, вчора по допомогу лікарів звернулися 26-річна жінка та 36-річний чоловік, які постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Їхній стан медики оцінюють як середній.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

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