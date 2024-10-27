Четыре атаки на Днепропетровщину: оккупанты применили дроны и «Ураганы»
Киев • УНН
Враг совершил четыре атаки на Днепропетровщину с использованием дронов-камикадзе и РСЗО «Ураган». Повреждено предприятие, два человека пострадали во время обстрела Никополя.
Враг снова активизировался, осуществив четыре атаки на Днепропетровщину. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Нападавшие использовали дроны-камикадзе и реактивные системы залпового огня «Ураган», нацеливаясь на райцентр и Марганецкую громаду.
В результате обстрелов повреждено одно из местных предприятий. К счастью, никаких серьезных ранений не зафиксировано. Однако, по уточненной информации, вчера за помощью врачей обратились 26-летняя женщина и 36-летний мужчина, которые пострадали во время вечернего обстрела Никополя. Их состояние медики оценивают как среднее.
Напомним,
Днепр сегодня в трауре. Город в скорби по жертвам, которые погибли из-за ракетных ударов террористических войск нанесенных с 25 на 26 октября.
В Днепре объявлен день траура после смертельного ракетного удара по жилому дому26 октября 2024, 21:04 • 51292 просмотра