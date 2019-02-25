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Чотири колумбійських консули покинули Венесуелу

Чотири колумбійських консули покинули Венесуелу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Чотири колумбійських консула покинули територію Венесуели і повернулися в Колумбію. Про це повідомляє El Nacional з посиланням на міграційну службу Колумбії, передає УНН.

Як зазначає видання, дипломати очолювали колумбійські консульства, розташовані в містах Сан-Антоніо, Сан-Крістобаль, Пуерто-Аякучо і Сан-Карлос-дель-Сулія. Все консули перейшли кордон пішки через найближчі пропускні пункти.

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо розпорядився про повернення дипломатів в країну, незважаючи на те, що Хуан Гуайдо рекомендував консулам залишатися в країні.

“Щоб зберегти життя і недоторканність колумбійських дипломатів, вони повернуться в Колумбію якомога швидше”, — говорив Трухільо.

Як повідомляв УНН, на території Колумбії попросили притулку понад 60 венесуельських військових.

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