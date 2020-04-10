Чорновол заявила, що ДБР інкримінує їй 8 статей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань інкримінують колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол вісім статей Кримінального кодексу України. Про це сама Чорновол написала на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами — вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів −3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей −15 років
4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини −5 років
5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості −5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами −10 років
7) ст.125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами −5 років”, — написала екснардеп.
Вона зазначила, що “було і гірше” і пообіцяла, що “ще буде генпрокурором”.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Сьогодні, 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".
Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на справу проти народного депутата Тетяни Чорновол, заявивщи, що йому соромно і такі дії недопустимі.