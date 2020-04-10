Чорновол заявила, що ДБР інкримінує їй 8 статей

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 86650 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 149278 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 95422 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 326206 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 166516 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140681 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194240 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123130 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107806 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104561 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 124218 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125715 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35525 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143665 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67751 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 68134 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 86670 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 149306 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 144008 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 326228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17317 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19276 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26362 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35778 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125962 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Чорновол заявила, що ДБР інкримінує їй 8 статей

Київ • УНН

 • 26046 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань інкримінують колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол вісім статей Кримінального кодексу України. Про це сама Чорновол написала на сторінці у Facebook, передає УНН.

Чорновол заявила, що ДБР інкримінує їй 8 статей

“Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами — вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів −3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей −15 років
4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини −5 років
5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості −5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами −10 років
7) ст.125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами −5 років”, — написала екснардеп.

Вона зазначила, що “було і гірше” і пообіцяла, що “ще буде генпрокурором”.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. 

Сьогодні, 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на справу проти народного депутата Тетяни Чорновол, заявивщи, що йому соромно і такі дії недопустимі. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.25
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46