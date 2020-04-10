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Чорновол заявила, что ГБР инкриминирует ей 8 статей

Чорновол заявила, что ГБР инкриминирует ей 8 статей

Киев  •  УНН

 • 26042 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований инкриминируют бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол восемь статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сама Черновол написала на странице в Facebook, передает УНН.

"Мне инкриминируют за Майдан:
1) ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно)
2) ст. 170 препятствование деятельности Партии Регионов 3 года
3) ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей -15 лет
4) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет
5) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет
6) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет
7) ст. 125 умышленное легкое
8) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет", - написала экс-нардеп.

Она отметила, что "было и хуже" и пообещала, что "еще будет генпрокурором".

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований в "деле Майдана".

Ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на дело против народного депутата Татьяны Чорновол, заявив, что ему стыдно и такие действия недопустимы.

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