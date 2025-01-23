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Чоловік намагався перетнути кордон з фальшивими документами на "дітей" з Німеччини

Чоловік намагався перетнути кордон з фальшивими документами на "дітей" з Німеччини

Київ • УНН

 • 20482 перегляди

Українець придбав підроблені документи на трьох неіснуючих дітей за 6 тисяч євро для виїзду за кордон. Прикордонники викрили спробу обману через невідповідність документів встановленим зразкам.

Троє "дітей" за 6 тис. євро - близнюки по 2 роки та 7-місячне немовля  нібито народжені у ФРН - саме цим планував скористатися чоловік призовного віку, щоб спробувати перетнути кордон. Прикордонники швидко викрили обман, фігуранту порушення прийдеться відповідати.

Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловік вирішив "стати" багатодітним батьком та придбав трьох "дітей", щоб перетнути кордон як багатодітний батько. 

- ідеться у повідомленні. 
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Зазначається, що чоловік оформив собі трьох "віртуальних" дітей, а саме: близнюків по 2 роки та немовля віком 7 місяців. Усі нібито народжені у Німеччині. 

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Втім прикордонники швидко викрили обман, бо документи виглядали підозріло й не відповідали встановленим зразкам. Згодом "батько" зізнався, що діти існують тільки на папері.

Чоловікові замість вигаданих дітей тепер доведеться "виховувати" власну відповідальність. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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