Мужчина пытался пересечь границу с фальшивыми документами на «детей» из Германии
Киев • УНН
Украинец приобрел поддельные документы на трех несуществующих детей за 6 тысяч евро для выезда за границу. Пограничники разоблачили попытку обмана из-за несоответствия документов установленным образцам.
Трое «детей» за 6 тыс. евро - близнецы по 2 года и 7-месячный младенец якобы рожденные в ФРГ - именно этим планировал воспользоваться мужчина призывного возраста, чтобы попытаться пересечь границу. Пограничники быстро разоблачили обман, фигуранту нарушения придется отвечать.
Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Мужчина решил «стать» многодетным отцом и приобрел трех «детей», чтобы пересечь границу как многодетный отец.
Отмечается, что мужчина оформил себе трех «виртуальных» детей, а именно: близнецов по 2 года и младенца в возрасте 7 месяцев. Все якобы рождены в Германии.
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Впрочем пограничники быстро разоблачили обман, потому что документы выглядели подозрительно и не соответствовали установленным образцам. Впоследствии «отец» признался, что дети существуют только на бумаге.
Мужчине вместо вымышленных детей теперь придется «воспитывать» собственную ответственность. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию.
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