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Чи засудять кримінально прославлених “реставраторів” Одеси залежить від президента - політолог

Київ • УНН

 • 20966 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Успішність розслідування усіх справ, що містять корупційну складову, залежить сьогодні від президента. А саме — від того, наскільки Володимир Зеленський дійсно зацікавлений або ні у руйнуванні схем збагачення тих чи інших осіб на бюджетних потоках. Таку думку УНН висловив політолог Віктор Бобіренко, коментуючи факти тендерної корупції та кволість правоохоронців щодо її зупинення.

Чи засудять кримінально прославлених “реставраторів” Одеси залежить від президента - політолог

Цитата

“Все залежить від кон’юнктури. Від того, наскільки президент Зеленський зацікавлений у співпраці чи навпаки протистоянні з представниками місцевої влади (мова, зокрема, і про Одесу — ред.). У нас нічого не робиться без відома президента. Все залежить від нього. Якщо буде вигідно показати боротьбу Зеленського з ними — це може бути показано в ключі, що президент бореться зі злом (...) Ще раз хочу наголосити — зараз рішення всіх антикорупційних справ залежить від точки зору президента”, — вважає Бобіренко.

На прикладі Одеси, чиновники якої зараз опинилися в епіцентрі уваги через підозру САП, політолог прокоментував низку “реставраційних” скандалів міста. А власне про сотні мільйонів гривень з бюджету, які роками освоювали компанії втікача Руслана Тарпана й продовжують безперешкодно це робити.

Бобіренко каже, що край цьому теж може покласти лише політична воля президента та комплексний підхід правоохоронців.
“Сам Труханов не підписував ніяких тендерів, це робило його оточення (...) Тому справа щодо „реставраторів“ (Тарпана, — ред.) може зрушити з місця”, — каже він, але за умов наявності “волі президента”.

Контекст

На початку року поліція повідомила про підозру Олені Сердюк, колишньому директору “Укрспецпроекту”. Ця фірма займалася реставрацією будинку Руссова в Одесі. Її пов’язують з одеським бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном. Суд постановив взяти Сердюк під варту.

За інформацією слідства, керівництво “Укрспецпроекту” своїми діями завдало місцевому бюджету збитків на 5 млн грн. Директорка протягом декількох місяців вносила в акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість свідомо неправдиві дані, в рази завищуючи їх розміри.

Водночас судять не лише Сердюк, а й низку керівників інших компаній ( “Реставратор-1946”, “Чхоллима”, “Арт-проект 2010”, — ред.) з орбіти згаданого Тарпана.

За кілька років “реставраційний” бізнес Тарпана в Одесі отримав з бюджету сотні мільйонів, але проведені “ремонти” архітектурних пам’яток завершувалися хіба що їх подальшим руйнуванням та новими кримінальними справами.

Сам Тарпан з 2017 року перебуває у розшуку, а тому переховується за кордоном.

Деталі

Попри це, фірми афілійовані з бізнесменом-втікачем знову повернулися у “тендерну сім’ю” Одещини й продовжують отримувати нові багатомільйонні підряди.

А їх “підставних” директорів періодично змінюють для відволікання уваги. Крім того, ще й ексдружина Тарпана Оксана Шишовська розкуто почуває себе в Україні, попри наявність проти неї провадження у Королівстві Монако за вірогідну співучасть у схемах чоловіка.

Тим часом справа НАБУ стосовно Тарпана вже кілька років лежить без руху, і навіть без оголошення останнього у міжнародний розшук.

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