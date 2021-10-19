Майже 3 млн грн з держбюджету: в Одесі фірми підозрюваного НАБУ повернулися на орбіту тендерних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На початку жовтня фірма "КОМФОРТ СРК" виграла тендер у Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради на капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчика. Витратити планують понад 1,3 мільйона гривень. Раніше ж ця компанія перемогла ще в одній закупівлі - вже на майже 1,4 мільйона гривень. За таку суму компанія пообіцяла упорядкувати прибудинкову територію та облаштувати зону відпочинку в районі житлових будинків. Після чого в місцевих ЗМІ з’явилася інформація - мовляв "КОМФОРТ СРК" афілійована з бізнесменом-втікачем, підозрюваним САП Русланом Тарпаном. Чи так це насправді - розбирався УНН.
Деталі
Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМФОРТ СРК” будівельними та підготовчими роботами займається ще з 2016-го року. Офіційно директором компанії виступає Микола Славов.
Фірма активно бере участь у тендерах і за весь час роботи отримала підрядів на 30 мільйонів гривень.
Лише минулого року “КОМФОРТ СРК” перемогло в тендері щодо капітального ремонту школи на майже 24 мільйони гривень.
Тоді фірма в якості контакту вказала номер, який у 2018-му році на іншому тендері вказав тепер уже колишній директор пов’язаної з Русланом Тарпаном фірми “Арт Проект-2010” Андрій Каратай. Вона ж була одним з підрядників на “реставраційних” роботах будинку Руссова (“Реставратор-1946”, “Укрспецпроект”, “Чхоллима” “Арт-проєкт 2010”, — ред.). Усіх директорів вказаних компаній наразі судять за фактом привласнення близько 5 млн грн на відновленні історичної пам’ятки.
Сама ж історична пам’ятка внаслідок їх роботи зазнала непоправної шкоди і руйнувань.
Зокрема, за даними правоохоронців, дії “реставраторів” призвели до пошкодження та зміни майже половини історичної будівлі. Також вони добудували будинку непередбачений планами мансардний поверх з вікнами на даху.
У той час, як директора фірми “Укрспецпроект” Олену Сердюк суд постановив взяти під варту, згаданий вище Андрій Каратай, директор компанії “Арт-проект”, пішов на угоду зі слідством та визнав свою вину.
Зазначимо
Усі вищезгадані компанії афілійовані з Русланом Тарпаном, який з 2017го року перебуває у всеукраїнському розшуку. НАБУ ж підозрює його шахрайстві, підробці документів, організації злочинного угрупування, яке завдало державі збитків на кілька сот мільйонів доларів.