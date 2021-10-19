Майже 3 млн грн з держбюджету: в Одесі фірми підозрюваного НАБУ повернулися на орбіту тендерних закупівель

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На початку жовтня фірма "КОМФОРТ СРК" виграла тендер у Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради на капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчика. Витратити планують понад 1,3 мільйона гривень. Раніше ж ця компанія перемогла ще в одній закупівлі - вже на майже 1,4 мільйона гривень. За таку суму компанія пообіцяла упорядкувати прибудинкову територію та облаштувати зону відпочинку в районі житлових будинків. Після чого в місцевих ЗМІ з’явилася інформація - мовляв "КОМФОРТ СРК" афілійована з бізнесменом-втікачем, підозрюваним САП Русланом Тарпаном. Чи так це насправді - розбирався УНН.