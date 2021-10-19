Почти 3 млн грн из госбюджета: в Одессе фирмы подозреваемого НАБУ вернулись на орбиту тендерных закупок

КИЕВ. 19 октября. УНН. В начале октября компания "КОМФОРТ СРК" выиграла тендер в Суворовской районной администрации Одесского городского совета на капитальный ремонт спортивно-игровой площадки. Потратить планируют более 1,3 миллиона гривен. Ранее же эта компания победила еще в одной закупке - уже на почти 1,4 миллиона гривен. За такую сумму компания пообещала упорядочить придомовую территорию и обустроить зону отдыха в районе жилых домов. После чего в местных СМИ появилась информация - мол "КОМФОРТ СРК" аффилирована с бизнесменом-беглецом, подозреваемым САП Русланом Тарпаном. Так ли это - разбирался УНН.