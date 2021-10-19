Почти 3 млн грн из госбюджета: в Одессе фирмы подозреваемого НАБУ вернулись на орбиту тендерных закупок

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В начале октября компания "КОМФОРТ СРК" выиграла тендер в Суворовской районной администрации Одесского городского совета на капитальный ремонт спортивно-игровой площадки. Потратить планируют более 1,3 миллиона гривен. Ранее же эта компания победила еще в одной закупке - уже на почти 1,4 миллиона гривен. За такую сумму компания пообещала упорядочить придомовую территорию и обустроить зону отдыха в районе жилых домов. После чего в местных СМИ появилась информация - мол "КОМФОРТ СРК" аффилирована с бизнесменом-беглецом, подозреваемым САП Русланом Тарпаном. Так ли это - разбирался УНН.

Детали

Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ СРК" строительными и подготовительными работами занимается еще с 2016-го года. Официально директором компании выступает Николай Славов.

Фирма активно участвует в тендерах и за все время работы получила подрядов на 30 млн гривен.

Только в прошлом году "КОМФОРТ СРК" победило в тендере по капитальному ремонту школы почти на 24 миллиона гривен.

Тогда фирма в качестве контакта указала номер, который в 2018-м году на другом тендере указал теперь уже бывший директор связанной с Русланом Тарпаном фирмы "Арт Проект-2010" Андрей Каратай. Она была одним из подрядчиков на "реставрационных" работах дома Руссова ("Реставратор-1946", "Укрспецпроект", "Чхоллима" "Арт-проект 2010" - ред.). Всех директоров указанных компаний сейчас судят по факту присвоения около 5 млн грн на восстановлении исторического памятника.

Самой же исторической достопримечательности в результате их работы нанесен непоправимый вред и разрушения.

В частности, по данным правоохранителей, действия "реставраторов" привели к повреждению и изменению почти половины исторического здания. Также они достроили дому непредвиденный планами мансардный этаж с окнами на крыше.

В то время, как директора фирмы "Укрспецпроект" Елену Сердюк суд постановил взять под стражу, упомянутый выше Андрей Каратай, директор компании "Арт-проект", пошел на сделку со следствием и признал свою вину.

Отметим

Все вышеупомянутые компании аффилированные с Русланом Тарпаном, который с 2017-го года находится во всеукраинском розыске. НАБУ же подозревает его мошенничестве, подделке документов, организации преступной группировки, которая нанесла государству ущерб на несколько сот миллионов долларов.

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