Осудят ли уголовно прославленных "реставраторов" Одессы зависит от президента - политолог

Цитата

"Все зависит от конъюнктуры. От того, насколько президент Зеленский заинтересован в сотрудничестве или наоборот противостоянии с представителями местной власти (речь, в частности, и об Одессе - ред.). У нас ничего не делается без ведома президента. Все зависит от него. Если будет выгодно показать борьбу Зеленского с ними - это может быть показано в ключе, что президент борется со злом (...) Еще раз хочу подчеркнуть - сейчас решение всех антикоррупционных дел зависит от точки зрения президента", - считает Бобиренко.

На примере Одессы, чиновники которой сейчас оказались в эпицентре внимания по подозрению САП, политолог прокомментировал ряд "реставрационных" скандалов города. А собственно о сотнях миллионов гривен из бюджета, которые годами осваивали компании беглеца Руслана Тарпана и продолжают беспрепятственно это делать.

Бобиренко говорит, что конец этому тоже может положить только политическая воля президента и комплексный подход правоохранителей.

"Сам Труханов не подписывал никаких тендеров, это делало его окружение (...) Поэтому дело в отношении "реставраторов"(Тарпана - ред.) может сдвинуть с места", - говорит он, но при наличии "воли президента".

Контекст

В начале года полиция сообщила о подозрении Елене Сердюк, бывшему директору "Укрспецпроект". Эта фирма занималась реставрацией дома Руссова в Одессе. Ее связывают с одесским бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном. Суд постановил взять Сердюк под стражу.

По информации следствия, руководство "Укрспецпроект" своими действиями нанесло местному бюджету ущерб на 5 млн грн. Директор в течение нескольких месяцев вносила в акты приема-передачи выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо ложные данные, в разы завышая их размеры.

В то же время судят не только Сердюк, но и ряд руководителей других компаний ("Реставратор-1946", "Чхоллима", "Арт-проект 2010" - ред.) с орбиты упомянутого Тарпана.

За несколько лет "реставрационный" бизнес Тарпана в Одессе получил из бюджета сотни миллионов, но проведенные "ремонты" архитектурных памятников завершались разве что их последующим разрушением и новыми уголовными делами.

Сам Тарпан с 2017 года находится в розыске, а потому скрывается за границей.

Детали

Несмотря на это, фирмы аффилированные с бизнесменом-беглецом снова вернулись в "тендерную семью" Одесской области и продолжают получать новые многомиллионные подряды.

А их "подставных" директоров периодически меняют для отвлечения внимания. Кроме того, еще и экс-жена Тарпана Оксана Шишовская раскованно чувствует себя в Украине, несмотря на наличие против нее производства в Королевстве Монако за достоверное соучастие в схемах мужа.

Между тем дело НАБУ относительно Тарпана уже несколько лет лежит без движения, а также без объявления последнего в международный розыск.