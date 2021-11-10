Четверта країна ЄС зберегла можливість для подорожей громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 ноября. УНН. Нідерланди стали вже четвертою країною Європейського союзу, яка зберегла можливості подорожей для громадян України на тлі рішення ЄС про виключення України зі списку COVID-безпечних країн. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест”, — написав міністр у Twitter.
Деталі
На сьогодні в’їхати до Нідерландів можна за наявності доказу вакцинації вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
При перетині кордону необхідні наступні документи:
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- роздрукована і заповнена “Декларація про вакцинацію від COVID-19”;
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- (з 13 листопада 2021 року) негативний результат тесту на COVID-19;
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- доказ вакцинації, визнаний Нідерландами;
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- підтвердження зворотного рейсу;
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- візу (за необхідності).
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Додамо
Кіпр та Естонія стали першими двома країнами Євросоюзу, які не стануть закривати кордони для українців.
Крім того, Хорватія не змінить умови в’їзду для українських громадян.
Контекст
9 листопада ЄС вирішив виключити Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних із коронавірусом.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після вилучення України із “зеленого списку” ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це — рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.
Можливість в’їзду українських громадян до ЄС у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки з’явилася 15 липня 2021 року.