Четвертая страна ЕС сохранила возможность для путешествий граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нидерланды стали уже четвертой страной Европейского союза, которая сохранила возможности путешествий для граждан Украины на фоне решения ЕС об исключении Украины из списка COVID-безопасных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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“Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации. С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим отрицательный тест”, — написал министр в Twitter.
Детали
На сегодня въехать в Нидерланды можно при наличии доказательства вакцинации вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
При пересечении границы необходимы следующие документы:
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- распечатанная и заполненная “Декларация о вакцинации от COVID-19”;
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- (с 13 ноября 2021 года) отрицательный результат теста на COVID-19;
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- доказательство вакцинации, признаный Нидерландами;
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- подтверждения обратного рейса;
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- визу (по необходимости).
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Добавим
Кипр и Эстония стали первыми двумя странами Евросоюза, которые не станут закрывать границы для украинцев.
Кроме того, Хорватия не изменит условия въезда для украинских граждан.
Контекст
9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после изъятия Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это — рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.
Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.