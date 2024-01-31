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Четверо цивільних постраждали у Харкові через нічну ворожу атаку "шахедами" - ОВА

Четверо цивільних постраждали у Харкові через нічну ворожу атаку "шахедами" - ОВА

Київ • УНН

 • 22801 перегляди

Чотири цивільні особи були поранені в Харкові після того, як рф запустила шість безпілотників "шахед", які вночі завдали удару по житлових кварталах у двох районах міста.

У Харкові внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу Shahed постраждали четверо цивільних людей, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Голова ОВА вказав, що близько 22:45 30 січня ворог "шахедами" завдав удари по цивільних об’єктах у Слобідського та Салтівського районів Харкова.

Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіка і одна жінка

- написав Синєгубов у соцмережах.

З його слів, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазин.

Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, у Слобідському районі зафіксовано влучання трьох БПЛА у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, у багатоповерхівках вибито вікна. Травмовано чоловіка 85 років. У 46-річної жінки гостра реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

У Салтівському районі БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння. Господарі будинку - 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакції на стрес, від госпіталізації відмовилися, повідомили в обласній прокуратурі.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали уламки БПЛА "Герань-2" та задокументували наслідки збройної агресії рф", - зазначили у відомстві.

Ситуація по області

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по більш як 17 населених пунктах області, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. Авіаудари зафіксували в селі Устинівка. Зокрема, з його слів:

  • Куп’янский район: о 10:30 КАБами обстріляно приватне підприємство у селі Грачівка. Без постраждалих. О 13:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок у селі Моначинівка.
  • О 12:20 год відбувся ворожий обстріл ракетою х-59 смт Коротич Харківського району. Без постраждалих.
  • Близько 13:00 у Вовчанську внаслідок мінометного удару пошкоджено приватний будинок.
  • Близько 16:26 здійснено ракетний обстріл С-300 села Лісне Дергачівського району. Без руйнувань і постраждалих.
  • О 18:55 у селі Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно, Іскандер-М). Без постраждалих.
  • Близько 19:30 окупанти із артилерії обстріляли село Івашки. У результаті 9 ударів було пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки.
  • О 00:30 у селі Лиман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

"На Куп’янському напрямку українські військові відбили 5 атак рф біля Синьківки", - вказав голова ОВА.

Дронова атака Харкова: окупанти поцілили по двох житлових будинках, травмовані троє людей31.01.24, 00:27 • 100872 перегляди

Юлія Шрамко

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