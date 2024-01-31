Четверо гражданских пострадали в Харькове из-за ночной вражеской атаки "шахедами" - ОВА

В Харькове в результате ночной вражеской атаки ударными дронами типа Shahed пострадали четверо гражданских людей, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Глава ОВА указал, что около 22:45 30 января враг "шахедами" нанес удары по гражданским объектам в Слободском и Салтовском районах Харькова.

Оккупанты выпустили 6 вражеских БПЛА, зафиксированы 4 попадания. Четверо гражданских лиц пострадали - три мужчины и одна женщина - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, повреждены жилые дома, автомобили, магазин.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, в Слободском районе зафиксировано попадание трех БПЛА в жилищный сектор. Повреждено нежилое здание, супермаркет, автомобили, кафе, в многоэтажках выбиты окна. Травмирован мужчина 85 лет. У 46-летней женщины острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

В Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного домовладения. Хозяева дома - 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались, сообщили в областной прокуратуре.

"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали обломки БПЛА "Герань-2" и задокументировали последствия вооруженной агрессии россии", - отметили в ведомстве.

Ситуация по области

Как сообщил Синегубов, оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по более чем 17 населенным пунктам области, среди которых Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово, Малая Волча, Уды, Волчанск. Авиаудары зафиксировали в селе Устиновка. В частности, по его словам:

Купянский район: в 10:30 КАБами обстреляно частное предприятие в селе Грачевка. Без пострадавших. В 13:00 произошел вражеский артиллерийский обстрел, в результате которого поврежден частный дом в селе Моначиновка.

В 12:20 произошел вражеский обстрел ракетой х-59 пгт Коротич Харьковского района. Без пострадавших.

Около 13:00 в Волчанске в результате минометного удара поврежден частный дом.

Около 16:26 совершен ракетный обстрел С-300 села Лесное Дергачевского района. Без разрушений и пострадавших.

В 18:55 в селе Лесное Харьковского района произошел ракетный удар (вероятно, Искандер-М). Без пострадавших.

Около 19:30 оккупанты из артиллерии обстреляли село Ивашки. В результате 9 ударов были повреждены два двухэтажных многоквартирных дома.

В 00:30 в селе Лиман Волчанской громады поврежден частный дом, пострадавших нет.

"На Купянском направлении украинские военные отразили 5 атак рф возле Синьковки", - указал глава ОВА.

Дроновая атака Харькова: оккупанты попали по двум жилым домам, травмированы три человека