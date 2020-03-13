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Четверо членів родини померлої від коронавірусу жінки перебувають на самообсервації

Четверо членів родини померлої від коронавірусу жінки перебувають на самообсервації

Київ • УНН

 • 29171 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Четверо членів родини жінки, яка сьогодні на Житомирщині померла від коронавірусу, перебувають на самообсервації у себе вдома під наглядом медиків. Про це в коментарі УНН сказав прессекретар Житомирської ОДА Юрій Мельник.

"Усіх контактних осіб, всю родину, повністю ізольовано. Точніше, вони всі перебувають у самообсервації. Це, якщо бути точним, четверо членів сім'ї. Тільки що надійшла інформація до нас про те, що приміщення, в яких вона перебувала, тобто, церква і Радомишльський автовокзал – було повністю дезінфіковано управлінням ДСНС Житомирської області", - сказав Юрій Мельник.

Він зазначив, що всі четверо членів родини перебувають під повним контролем лікарів в обсервації в приватному двоповерховому будинку.

За його словами, для людей з підозрою на коронавірус є центральна міська лікарня №1 і є 16 інфекційних відділень медустанов по області.

"Усі тести одразу ж переносяться в місто Житомир. Їх достатня необхідна кількість від вчорашнього дня", - додав Юрій Мельник.

Нагадаємо, хвора на COVID-19 жінка повернулася з Республіки Польща, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Вчора вона була госпіталізована. Сьогодні жінка померла

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