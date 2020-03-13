Четверо членів родини померлої від коронавірусу жінки перебувають на самообсервації

КИЇВ. 13 березня. УНН. Четверо членів родини жінки, яка сьогодні на Житомирщині померла від коронавірусу, перебувають на самообсервації у себе вдома під наглядом медиків. Про це в коментарі УНН сказав прессекретар Житомирської ОДА Юрій Мельник.