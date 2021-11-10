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Чеська прокуратура вимагає зняття недоторканності з прем'єр-міністра Бабіша

Київ • УНН

 • 18584 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чеська прокуратура в середу звернулася до новообраної нижньої палати парламенту з проханням зняти імунітет з прем'єр-міністра Андрея Бабіша від судового переслідування за ймовірне шахрайство, пов'язане з субсидіями Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Чеська прокуратура вимагає зняття недоторканності з прем'єр-міністра Бабіша

Деталі

Запит від прокуратири надійшов одразу після того, як на цьому тижні вперше після виборів у жовтні відбулося засідання нової палати.

Якщо законодавці дадуть свою згоду, це дозволить обвинуваченню вирішити, чи слід пред’явити Бабішу звинувачення у його нібито причетності до шахрайства на 2 мільйони доларів.

Чеська поліція неодноразово рекомендувала пред'явити звинувачення Бабішу.

Звинувачення стосуються ферми, яка отримала субсидії від ЄС після того, як її право власності було передано від конгломерату, що належить Бабішу, Agrofert, що складається з близько 250 компаній, членам родини Бабіша. Субсидії були призначені для середнього та малого бізнесу, і Agrofert не мав би права на них.

Бабіш, мільярдер-популіст, заперечує будь-які правопорушення, заявляючи, що звинувачення були політично мотивованими.

Додамо

Політичний рух Бабіша АНО зазнав поразки на виборах. Цього тижня коаліція з п’яти партій підписали угоду про утворення коаліції.

Бабіш, який має піти у відставку після завершення першої парламентської сесії, опиниться в опозиції.

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