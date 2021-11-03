"Червона" зона на Київщині: поліція запідозрила підробні COVID-сертифікати у майже двох десятків людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З 30 жовтня в Київській області було виявлено 17 осіб з COVID-сертифікатами, які мали ознаки підробки. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Київської області.
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“Станом на 2 листопада виявлено 17 осіб з сертифікатами з ознаками підробки”, — повідомили в поліції.
Деталі
Також у поліції розповіли, що було складено 16 протоколів за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП та 151 постанова за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Так, за останню добу склали 6 протоколів та 44 постанови про порушення правил щодо карантину людей.
Доповнення
З 30 жовтня Київщина ввійшла до “червоної” зони епідемічної небезпеки. В області почали контролювати роботу громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів.
На території міжнародного аеропорту “Бориспіль” за тиждень вже виявили у 55 осіб COVID-сертифікати з ознаками підробки.
1 листопада повідомлялося, що в Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.