"Красная" зона в Киевской области: полиция заподозрила поддельные COVID-сертификаты у почти двух десятков людей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С 30 октября в Киевской области было выявлено 17 человек с COVID-сертификатами, которые имели признаки подделки. Об этом журналисту УНН ообщили в полиции Киевской области.
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“По состоянию на 2 ноября выявлено 17 человек с сертификатами с признаками подделки”, — сообщили в полиции.
Детали
Также в полиции рассказали, что было составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП и 151 постановление по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил относительно карантина людей).
Так, за последние сутки составили 6 протоколов и 44 постановления о нарушении правил относительно карантина людей.
Дополнение
С 30 октября Киевская область вошла в “красную” зону эпидемической опасности. В области начали контролировать работу общественных заведений на соблюдение ограничительных мер.
На территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю уже выявили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.
1 ноября сообщалось, что в Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.