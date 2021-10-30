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"Червона" зона: на Херсонщині додали місць для пацієнтів з COVID-19 - у мобільному госпіталі

Київ • УНН

 • 20281 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Херсонщині завершили розгортання мобільного госпіталю ДСНС України для хворих на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відомства.

"Червона" зона: на Херсонщині додали місць для пацієнтів з COVID-19 - у мобільному госпіталі

Деталі

Мобільний госпіталь розгорнули у Каховці на території Центральної міської лікарні. Зокрема встановлені 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. 

29 жовтня готовий до використання пересувний медичний комплекс рятувальників передали в.о. директора КП "Каховська центральна міська лікарня" Андрію Федотову. Міська влада обіцяла посильну допомогу для підтримки життєдіяльності цього об’єкту.

Додамо

Очікується, що автономний госпіталь дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжкомісць для хворих на COVID-19. Розгортали його з 25 жовтня.

Херсонщина однією з перших цієї осені потрапила у "червону" зону через темпи поширення коронавірусу. Наразі у "червоній" зоні 15 областей.

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