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На Херсонщині встановлять мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Херсонщині розгорнуть мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України, передає УНН.

На Херсонщині встановлять мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Цитата

“25 жовтня на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка. З самого ранку понеділка майно та обладнання госпіталю п’ятьма вантажівками доправляється на спеціально підготовлений майданчик Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих, де будуть забезпечені усі заходи для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких — палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Також на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Раніше

На тлі стрімкого розповсюдження коронавірусу і через це — навантаження на медичну систему в Івано-Франківській області наприкінці лютого, у регіоні встановлювали мобільний госпіталь.

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