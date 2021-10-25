В Херсонской области установят мобильный госпиталь для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины, передает УНН.
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“25 октября в Херсонскую область отправилась колонна техники спасателей, которая доставляет Мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц города Каховка. С самого утра понедельника имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара”, — говорится в сообщении.
Детали
Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
В общем, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.
Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.
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На фоне стремительного распространения коронавируса и из-за этого — нагрузка на медицинскую систему в Ивано-Франковской области в конце февраля, в регионе устанавливали мобильный госпиталь.