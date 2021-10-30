"Красная" зона: в Херсонской области добавили мест для пациентов с COVID-19 - в мобильном госпитале

Детали

Мобильный госпиталь был развернут в Каховке на территории Центральной городской больницы. В частности, установлены 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

29 октября готовый к использованию передвижной медицинский комплекс спасателей был передан и.о. директора КП "Каховская центральная городская больница" Андрею Федотову. Городские власти обещали посильную помощь для поддержания жизнедеятельности этого объекта.

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Ожидается, что автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койкомест для больных COVID-19. Его развертывание продолжалось с 25 октября.

Херсонская область одной из первых этой осенью попала в "красную" зону из-за темпов распространения коронавируса. В настоящее время в "красной" зоне 15 областей.