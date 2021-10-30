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"Красная" зона: в Херсонской области добавили мест для пациентов с COVID-19 - в мобильном госпитале

Киев • УНН

 • 20281 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Херсонской области завершили развертывание мобильного госпиталя ГСЧС Украины для больных COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ведомства.

"Красная" зона: в Херсонской области добавили мест для пациентов с COVID-19 - в мобильном госпитале

Детали

Мобильный госпиталь был развернут в Каховке на территории Центральной городской больницы. В частности, установлены 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

29 октября готовый к использованию передвижной медицинский комплекс спасателей был передан и.о. директора КП "Каховская центральная городская больница" Андрею Федотову. Городские власти обещали посильную помощь для поддержания жизнедеятельности этого объекта.

Добавим

Ожидается, что автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койкомест для больных COVID-19. Его развертывание продолжалось с 25 октября.

Херсонская область одной из первых этой осенью попала в "красную" зону из-за темпов распространения коронавируса. В настоящее время в "красной" зоне 15 областей.

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