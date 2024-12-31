Чернишов закликав українців за кордоном святкувати Новий рік за київським часом

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов закликав українців, які перебувають за кордоном зустріти Новий 2025 рік за київським часом. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Закликаю всіх зустріти 2025 рік за київським часом – РАЗОМ. Адже не важливо, в якій країні ви зараз знаходитесь, головне – бути українцем серцем і душею, відчувати себе громадянином України та прагнути кращого майбутнього для нашої держави - написав Чернишов.

Він також вказав, що міністерство продовжить тримати зв’язок між усіма українцями, незалежно від того, де б вони не були.

Нагадаємо

Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра національної єдності. Нове міністерство займатиметься поверненням українців та протидією російським впливам за кордоном.

За словами Чернишова, половина чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну без завершення війни за умови вирішення питання бронювання.

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