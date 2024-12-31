Чернышов призвал украинцев за рубежом праздновать Новый год по киевскому времени
Киев • УНН
Министр национального единства Алексей Чернышов предложил украинцам за рубежом встретить 2025 год по киевскому времени. Он отметил важность единства всех украинцев, независимо от места пребывания.
Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов призвал украинцев, которые находятся за рубежом встретить Новый 2025 год по киевскому времени. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
Призываю всех встретить 2025 год по киевскому времени - ВМЕСТЕ. Ведь не важно, в какой стране вы сейчас находитесь, главное - быть украинцем сердцем и душой, чувствовать себя гражданином Украины и стремиться к лучшему будущему для нашего государства
Он также указал, что министерство продолжит держать связь между всеми украинцами, независимо от того, где бы они ни были.
Напомним
Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра - министра национального единства. Новое министерство будет заниматься возвращением украинцев и противодействием российским влияниям за рубежом.
По словам Чернышова, половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования.
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