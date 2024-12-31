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Чернышов призвал украинцев за рубежом праздновать Новый год по киевскому времени

Чернышов призвал украинцев за рубежом праздновать Новый год по киевскому времени

Киев  •  УНН

 • 9670 просмотра

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Министр национального единства Алексей Чернышов предложил украинцам за рубежом встретить 2025 год по киевскому времени. Он отметил важность единства всех украинцев, независимо от места пребывания.

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов  призвал  украинцев, которые находятся за рубежом встретить Новый 2025 год по киевскому времени. Об этом он написал в Facebook, передает УНН

Призываю всех встретить 2025 год по киевскому времени - ВМЕСТЕ. Ведь не важно, в какой стране вы сейчас находитесь, главное - быть украинцем сердцем и душой, чувствовать себя гражданином Украины и стремиться к лучшему будущему для нашего государства

- написал Чернышов.

Он также указал, что министерство продолжит держать связь между всеми украинцами, независимо от того, где бы они ни были.

Напомним 

Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра - министра национального единства. Новое министерство будет заниматься возвращением украинцев и противодействием российским влияниям за рубежом.

По словам Чернышова, половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования.

Небо в фейерверках: Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год31 дек. 2024, 11:13 • 11678 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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