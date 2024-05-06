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Чернігівщину за тиждень рф 14 разів атакувала з авіації, била "Іскандером" та дронами: завдано шкоди цивільній інфраструктурі

Чернігівщину за тиждень рф 14 разів атакувала з авіації, била "Іскандером" та дронами: завдано шкоди цивільній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 22848 перегляди

За минулий тиждень противник здійснив 57 обстрілів 13 населених пунктів Чернігівської області, в тому числі 1 ракетний удар, 14 авіаударів та 8 ударів безпілотників, спричинивши 333 вибухи та пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

По Чернігівській області російські війська за минулий тиждень здійснили 57 обстрілів, у тому числі ракетний удар та 14 авіаударів, спричинивши пожежу на цивільній інфраструктурі, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

"За минулий тиждень ворог 57 разів обстріляв 13 населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 333 вибухи", - написав Чаус у Telegram.

З його слів, серед іншого противник завдав 1 ракетний удар із використанням ракети класу "Іскандер-М", 14 авіаційних; 8 – з використанням ударних FPV-дронів.

"Внаслідок обстрілів виникла пожежа цивільної інфраструктури", - зазначив Чаус.

Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та гелікоптера: 42 вибухи06.05.24, 09:27 • 30021 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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