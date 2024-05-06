Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

По Черниговской области российские войска за прошедшую неделю совершили 57 обстрелов, в том числе ракетный удар и 14 авиаударов, вызвав пожар на гражданской инфраструктуре, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

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"За прошедшую неделю враг 57 раз обстрелял 13 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 333 взрыва", - написал Чаус в Telegram.

По его словам, среди прочего противник нанес 1 ракетный удар с использованием ракеты класса "Искандер-М", 14 авиационных; 8 - с использованием ударных FPV-дронов.

"В результате обстрелов возник пожар гражданской инфраструктуры", - отметил Чаус.

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