Чернігівщина: рятувальники ліквідували 6 пожеж, з яких 5 сталися у житловому секторі
Київ • УНН
У Чернігівській області підрозділи ДСНС загасили 6 пожеж, у тому числі 5 у житловому секторі та 1 у природних екосистемах, а також вилучили 19 вибухонебезпечних предметів та надали допомогу населенню.
На Чернігівщині підрозділами ДСНС було ліквідовано 6 пожеж. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Чернігівській області було ліквідовно 6 пожеж, з яких 5 сталися у житловому секторі, а 1 — у природних екологічних системах. Причини загорянь наразі встановлюються.
Піротехніками відпрацьовано 18 залучень, під час яких вилучено 19 вибухонебезпечних предметів.
Крім того, рятувальники 4 рази залучалися до надання допомоги населенню та проведення інших невідкладних робіт.
Наголошується, що рятувальники закликають громадян нехтувати власною безпекою.
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