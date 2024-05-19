Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

На Черниговщине подразделениями ГСЧС было ликвидировано 6 пожаров. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Черниговской области было ликвидировано 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе, а 1 - в природных экологических системах. Причины возгораний сейчас устанавливаются.

Пиротехниками отработано 18 привлечений, во время которых изъято 19 взрывоопасных предметов.

Кроме того, спасатели 4 раза привлекались к оказанию помощи населению и проведению других неотложных работ.

Отмечается, что спасатели призывают граждан пренебрегать собственной безопасностью.

Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов