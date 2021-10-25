Чернігівську область завтра можуть перевести до "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до “червоної” зони. Про це повідомила Суспільному заступник голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, передає УНН.
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За словами Жанни Шерстюк, завтра, 26 жовтня, буде проведено засідання державної комісії ТЕБ та НС.
За 48 годин після прийняття рішення Чернігівщина буде переведена до “червоної” зони.
“Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і можуть це підтвердити”, — додала Шерстюк.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Потім з’явилися “помаранчеві”, і врешті — “червоні” зони.
Наразі в “червоній” зоні, окрім Сумщини, перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Рівненська та Миколаївська області.
Кабінет міністрів 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.