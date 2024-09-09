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"Чергова спроба легітимізувати агресію": Лубінець засудив незаконні вибори рф в окупованому Криму

"Чергова спроба легітимізувати агресію": Лубінець засудив незаконні вибори рф в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 24402 перегляди

Дмитро Лубінець заявив, що вибори в Криму порушують міжнародне право та права громадян України. Він закликав міжнародну спільноту не визнавати їх результати та посилити санкції проти РФ.

Незаконні вибори, які росія організувала в Криму  6 по 8 вересня у тимчасово окупованому Криму, є грубим порушенням міжнародного права. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

За його словами, так зварив вибори росії це порушення основних прав і свобод громадян України, які проживають на окупованих територіях.

Це ("вибори" в Криму - ред.) чергова спроба легітимізувати агресію Росії, яка з 2014 року веде систематичні репресії проти кримських татар, українців та всіх, хто виступає проти окупації. рф продовжує політику насильницького придушення інакомислення

- заявив Лубінець. 

Він також закликав  міжнародну спільноту не визнавати результати цих незаконних виборів і посилити санкційний тиск на державу-агресора.

ЄС не визнає незаконні "вибори" росії в окупованому Криму - заява09.09.24, 14:09 • 22068 переглядiв

Омбудсмен додав, що проведення таких виборів є прямим порушенням резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над Кримом.

Офіс Омбудсмана України продовжує моніторити ситуацію і вживати всіх необхідних заходів для захисту прав наших громадян. Докладаємо всіх зусиль для відновлення законності та справедливості на тимчасово окупованих територіях

- підсумував Лубінець. 

Нагадаємо

Центр національного спротиву з'ясував, що окупаційна влада Криму запровадила "дострокове голосування" перед "виборами" 8 вересня через відсутність інтересу населення. Зареєстровано понад 300 тисяч "виборців", переважно бюджетників та солдатів, для забезпечення явки.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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