"Чергова спроба легітимізувати агресію": Лубінець засудив незаконні вибори рф в окупованому Криму
Київ • УНН
Дмитро Лубінець заявив, що вибори в Криму порушують міжнародне право та права громадян України. Він закликав міжнародну спільноту не визнавати їх результати та посилити санкції проти РФ.
Незаконні вибори, які росія організувала в Криму 6 по 8 вересня у тимчасово окупованому Криму, є грубим порушенням міжнародного права. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За його словами, так зварив вибори росії це порушення основних прав і свобод громадян України, які проживають на окупованих територіях.
Це ("вибори" в Криму - ред.) чергова спроба легітимізувати агресію Росії, яка з 2014 року веде систематичні репресії проти кримських татар, українців та всіх, хто виступає проти окупації. рф продовжує політику насильницького придушення інакомислення
Він також закликав міжнародну спільноту не визнавати результати цих незаконних виборів і посилити санкційний тиск на державу-агресора.
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Омбудсмен додав, що проведення таких виборів є прямим порушенням резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над Кримом.
Офіс Омбудсмана України продовжує моніторити ситуацію і вживати всіх необхідних заходів для захисту прав наших громадян. Докладаємо всіх зусиль для відновлення законності та справедливості на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо
Центр національного спротиву з'ясував, що окупаційна влада Криму запровадила "дострокове голосування" перед "виборами" 8 вересня через відсутність інтересу населення. Зареєстровано понад 300 тисяч "виборців", переважно бюджетників та солдатів, для забезпечення явки.
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