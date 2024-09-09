«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

Незаконные выборы, которые россия организовала в Крыму 6 по 8 сентября во временно оккупированном Крыму, являются грубым нарушением международного права. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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По его словам, так сварил выборы россии это нарушение основных прав и свобод граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Это («выборы» в Крыму - ред.) очередная попытка легитимизировать агрессию России, которая с 2014 года ведет систематические репрессии против крымских татар, украинцев и всех, кто выступает против оккупации. рф продолжает политику насильственного подавления инакомыслия - заявил Лубинец.

Он также призвал международное сообщество не признавать результаты этих незаконных выборов и усилить санкционное давление на государство-агрессора.

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Омбудсмен добавил, что проведение таких выборов является прямым нарушением резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины над Крымом.

Офис Омбудсмана Украины продолжает мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры для защиты прав наших граждан. Прилагаем все усилия для восстановления законности и справедливости на временно оккупированных территориях - подытожил Лубинец.

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что оккупационные власти Крыма ввели «досрочное голосование„ перед “выборами» 8 сентября из-за отсутствия интереса населения. Зарегистрировано более 300 тысяч «избирателей», преимущественно бюджетников и солдат, для обеспечения явки.

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