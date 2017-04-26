Через Євробачення у Києві зміниться робота двох автобусних маршрутів

"У зв’язку із закриттям руху транспорту на вул. Хрещатик, на ділянці від вул. Михайлівської до вул. Богдана Хмельницького, з 26 квітня до 18 травня в рамках організації фан-зони "Eurovillage" рух автобусів маршрутів № 24 та № 114 організовується за графіком вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 26 квітня, відсьогодні рух у центрі Києва перекрили на час проведення Євробачення.

Також роботу кількох нічних тролейбусних маршрутів у Києві тимчасово змінять.