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Через Євробачення у Києві зміниться робота двох автобусних маршрутів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. З 26 квітня до 18 травня автобусні маршрути № 24 та № 114 працюватимуть за графіком вихідного дня. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації. 

"У зв’язку із закриттям руху транспорту на вул. Хрещатик, на ділянці від вул. Михайлівської до вул. Богдана Хмельницького, з 26 квітня до 18 травня в рамках організації фан-зони "Eurovillage" рух автобусів маршрутів № 24 та № 114 організовується за графіком вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 26 квітня, відсьогодні рух у центрі Києва перекрили на час проведення Євробачення.

Також роботу кількох нічних тролейбусних маршрутів у Києві тимчасово змінять.

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