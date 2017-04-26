Из-за Евровидения в Киеве изменится работа двух автобусных маршрутов

"В связи с закрытием движения транспорта на ул. Крещатик на участке от ул. Михайловской до ул. Богдана Хмельницкого, с 26 апреля по 18 мая в рамках организации фан-зоны" Eurovillage "движение автобусов маршрутов № 24 и № 114 организуется по графику выходного дня", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 26 апреля, с сегодняшнего дня движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения.

Также работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят.