Через ворожу атаку у Херсоні горіли складські приміщення
Київ • УНН
У Херсоні через російський обстріл загорілися складські приміщення. Рятувальники змушені були переривати гасіння через постійні атаки. За добу окупанти обстріляли 22 населених пункти області, поранено 4 людей.
У Херсоні внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні у Центральному районі, обійшлось без постраждалих. Через постійні ворожі удари рятувальникам доводилось переривати гасіння пожежі. Про це у суботу розповів голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Вчора пообіді окупаційні війська атакували Центральний район Херсона. Під ударами опинилися складські приміщення. На місці "прильоту" виникла пожежа
За його словами, через постійні повторні атаки рятувальникам доводилось кілька разів відступати у безпечне місце та повертатися до гасіння вогню. Нині пожежа повністю ліквідована.
Інформація про постраждалих серед містян не надходила.
Доповнення
У Херсонській області російські війська минулої доби атакували 22 населених пунктів, четверо людей отримали поранення. ППО вночі збила один ворожий дрон.