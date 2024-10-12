Из-за вражеской атаки в Херсоне горели складские помещения

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  140468 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  149437 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  139074 просмотра

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10 октября 2024, 12:23  •  130033 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за вражеской атаки в Херсоне горели складские помещения

Из-за вражеской атаки в Херсоне горели складские помещения

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 08:10  •  1517 просмотра

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В Херсоне из-за российского обстрела загорелись складские помещения. Спасатели вынуждены были прерывать тушение из-за постоянных атак. За сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта области, ранены 4 человека.

В Херсоне в результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении в Центральном районе, обошлось без пострадавших. Из-за постоянных вражеских ударов спасателям приходилось прерывать тушение пожара. Об этом в субботу рассказал председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН

Вчера после обеда оккупационные войска атаковали Центральный район Херсона. Под ударами оказались складские помещения. На месте "прилета" возник пожар

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, из-за постоянных повторных атак спасателям приходилось несколько раз отступать в безопасное место и возвращаться к тушению огня. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших среди горожан не поступала.

Дополнение 

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 22 населенных пункта, четыре человека получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон