Из-за вражеской атаки в Херсоне горели складские помещения
Киев • УНН
В Херсоне из-за российского обстрела загорелись складские помещения. Спасатели вынуждены были прерывать тушение из-за постоянных атак. За сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта области, ранены 4 человека.
В Херсоне в результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении в Центральном районе, обошлось без пострадавших. Из-за постоянных вражеских ударов спасателям приходилось прерывать тушение пожара. Об этом в субботу рассказал председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Вчера после обеда оккупационные войска атаковали Центральный район Херсона. Под ударами оказались складские помещения. На месте "прилета" возник пожар
По его словам, из-за постоянных повторных атак спасателям приходилось несколько раз отступать в безопасное место и возвращаться к тушению огня. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
Информация о пострадавших среди горожан не поступала.
Дополнение
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 22 населенных пункта, четыре человека получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон.