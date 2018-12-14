Через вибух у Фастові пошкоджено майже 30 квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внаслідок вибуху у п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові Київської області було пошкоджено 27 квартир. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
"Пошкоджено 27 квартир, у яких проживало 63 особи… На час проведення пошуково-рятувальних робіт обмежений доступ мешканців до квартир будинку", – йдеться в повідомленні.
Поблизу будинку розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим.
"Станом на 16 годину, Для забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт ДСНС встановлено дві освітлювальні мачти. На базі Фастівського МВК розгорнуто і організовано цілодобову роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Фастів Київської області стався сьогодні вранці. За попередніми даними, це був вибух побутового газу без подальшого горіння. З будинку евакуювали 10 людей.
Наразі відомо про одного постраждалого: чоловік випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги. Рятувальники проводять роботи з пошуку людей, які можливо перебувають під завалами.
Відселених мешканців зруйнованого будинку розмістять у лікарнях та ліцеях. Для них підготували 100 місць для тимчасового проживання.