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Из-за взрыва в Фастове повреждено почти 30 квартир

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Фастове Киевской области было повреждено 27 квартир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Из-за взрыва в Фастове повреждено почти 30 квартир

"Повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека... На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жителей в квартиры дома", – говорится в сообщении.

Возле дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим.

"По состоянию на 16 часов, для обеспечения проведения поисково-спасательных работ ГСЧС установлены две осветительные мачты. На базе Фастовского МВК развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировали 10 человек.

Известно об одном пострадавшем: мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги. Спасатели проводят работы по поиску людей, которые возможно находятся под завалами.

Отселенных жителей разрушенного дома размещены в больницах и лицеях. Для них подготовили 100 мест для временного проживания.

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