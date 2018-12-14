Из-за взрыва в Фастове повреждено почти 30 квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Фастове Киевской области было повреждено 27 квартир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
"Повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека... На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жителей в квартиры дома", – говорится в сообщении.
Возле дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим.
"По состоянию на 16 часов, для обеспечения проведения поисково-спасательных работ ГСЧС установлены две осветительные мачты. На базе Фастовского МВК развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировали 10 человек.
Известно об одном пострадавшем: мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги. Спасатели проводят работы по поиску людей, которые возможно находятся под завалами.
Отселенных жителей разрушенного дома размещены в больницах и лицеях. Для них подготовили 100 мест для временного проживания.