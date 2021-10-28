Через сильний спалах коронавірусу лікарням катастрофічно бракує кисню - Ляшко

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“Зараз у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим з COVID-19 розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19, із яких з киснем — понад 66 тисяч. 67% ліжок зайняті пацієнтами з підозрою або з підтвердженим діагнозом COVID-19. Разом з тим, реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 50%”, — заявив Ляшко.

Деталі

За словами міністра, 80% всіх госпіталізованих пацієнтів — киснезалежні. Споживання кисню зросло у 5-6 разів на одного пацієнта госпіталізованого з “дельта” штамом. За добу лікарні в країні споживають понад 330 тон рідкого кисню та 6 800 балонів кисню. Це без урахування автономних джерел киснепостачання, які встановлені в понад 280 закладах охорони здоров’я. Сумарний піковий кисневий потік по країні: 977 148 (л/хв).

Ляшко додав, що ситуація з киснем наразі є нерівномірною. У 46 з 480 “ковідних” лікарень (близько 10%) ліжка з киснем вже зайняті на 100%, а у 193 (близько 40% ковідних лікарень) ліжка з киснем зайняті на рівні 75%. Решта 60% закладів залишаються бути без критичного навантаження.

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Для покриття потреби в кисні для хворих на коронавірус зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень, в тому числі 23 — медичний та 12 — технічний (як вторинний напрям діяльності, дозволений до використання за умови відповідності технічних характеристик кисню медичного).

Зазначається, що необхідність кризового реагування пов’язана з двома факторами:

Перший це зростання використання кисню через значно більшу потребу кисню для лікування пацієнтів з Дельтою. Є лікарні, 2-тонна ємність для рідкого кисню якої в попередні хвилі використовувалась впродовж 7-10 днів, і потребувала підвозу кисню раз на тиждень. Зараз цієї ємності вистачає на 1-2 дні. Тому й з’являються повідомлення в засобах масової інформації, що кисню вистачає на декілька днів.

Другий фактор, це регламентні роботи на потужностях 2 виробників кисню, які сумарно виробляють 130 тон кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершились і сьогодні він розпочинає відпускати кисень в мережу, на іншому ці роботи триватимуть до 1 листопада поточного року.

Додамо

Тим часом, лікарі інформують про нестачу кисню у лікарнях. Головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Фьодорова зазначила, що у “ковідних” лікарнях Миколаєва катастрофічно бракує кисню для хворих на коронавірус, що призводить до численних смертей людей.

У вівторок ввечері в Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського. 43 хворих довелося екстрено евакуювати. Серед евакуйованих були “важкі” пацієнти — 13 людей.