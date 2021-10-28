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Из-за сильной вспышки коронавируса больницам катастрофически не хватает кислорода - Ляшко

Киев • УНН

 • 14724 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за сильной вспышки коронавируса, все больше людей нуждаются в кислороде, которого катастрофически не хватает в украинских больницах. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Из-за сильной вспышки коронавируса больницам катастрофически не хватает кислорода - Ляшко

Цитата

“Сейчас в 480 больницах, оказывающих медицинскую помощь больным с COVID-19, развернуто более 70 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом — более 66 тысяч. 67% коек заняты пациентами с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вместе с тем, реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 50%”, — заявил Ляшко.

Подробности

По словам министра, 80% всех госпитализированных пациентов — кислородонезависимые. Потребление кислорода выросло в 5-6 раз на одного пациента госпитализированного с дельта штаммом. За сутки больницы в стране потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6 800 баллонов кислорода. Это без учета автономных источников кислородоснабжения, установленных более чем в 280 учреждениях здравоохранения. Суммарный пиковый кислородный поток по стране: 977 148 (л/мин).

Ляшко добавил, что ситуация с кислородом на данный момент неравномерна. В 46 из 480 “ковидных” больниц (около 10%) койки с кислородом уже заняты на 100%, а в 193 (около 40% ковидных больниц) койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% заведений остаются без критической нагрузки.

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Для покрытия потребности в кислороде для больных коронавирусом сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород, в том числе 23 — медицинских и 12 — технических (как вторичное направление деятельности, разрешенное к использованию при условии соответствия технических характеристик кислорода медицинского).

Отмечается, что необходимость кризисного реагирования связана с двумя факторами:

Первый рост использования кислорода из-за значительно большей необходимости кислорода для лечения пациентов с Дельтой. Есть больницы, 2-тонная емкость для жидкого кислорода которой в предыдущие волны использовалась в течение 7-10 дней, и нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней.

Второй фактор — это регламентные работы на мощностях 2 производителей кислорода, которые суммарно производят 130 тонн кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились, и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом эти работы будут продолжаться до 1 ноября текущего года.

Добавим

Тем временем врачи информируют о недостатке кислорода в больницах. Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова отметила, что в “ковидных” больницах Николаева катастрофически не хватает кислорода для больных коронавирусом, что приводит к многочисленным смертям людей.

Во вторник вечером в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать. Среди эвакуированных были “тяжелые” пациенты — 13 человек.

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