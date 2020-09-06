Через розрив сухожилля футболіст "Динамо" вилетів на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Захисник київського “Динамо” отримав важку травму у контрольній зустрічі із “Колосом”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
На 35-й хвилині контрольного матчу з “Колосом”, який відбувся на новому стадіоні в Ковалівці, травму отримав центральний захисник “біло-синіх” Бурда.
Микита не зміг встати на ноги, покинути поле йому допомогли партнери по команді.
Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.
Футболістові знадобиться оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.
Додамо, минулого сезону Бурда відіграв 12 матчів за “Динамо” і забив одного разу.