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Через розрив сухожилля футболіст "Динамо" вилетів на півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Захисник київського “Динамо” отримав важку травму у контрольній зустрічі із “Колосом”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Через розрив сухожилля футболіст "Динамо" вилетів на півроку

На 35-й хвилині контрольного матчу з “Колосом”, який відбувся на новому стадіоні в Ковалівці, травму отримав центральний захисник “біло-синіх” Бурда.

Микита не зміг встати на ноги, покинути поле йому допомогли партнери по команді.

Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.

Футболістові знадобиться оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.
Додамо, минулого сезону Бурда відіграв 12 матчів за “Динамо” і забив одного разу.

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