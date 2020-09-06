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Из-за разрыва сухожилия футболист "Динамо" вылетел на полгода

Киев • УНН

 • 14715 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Защитник киевского “Динамо” получил тяжелую травму в контрольной встрече с “Колосом”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Из-за разрыва сухожилия футболист "Динамо" вылетел на полгода

На 35-й минуте контрольного матча с “Колос”, который состоялся на новом стадионе в Ковалевке, травму получил центральный защитник “бело-синих” Бурда.

Никита не смог встать на ноги, покинуть поле ему помогли партнеры по команде.

По возвращении в Киев и после оперативного обследования повреждения главный врач первой команды Андрей Шморгун сообщил клубному сайту неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия.

Футболисту понадобится оперативное вмешательство. Предварительный срок восстановления после такой травмы составляет шесть месяцев.

Добавим, в прошлом сезоне Бурда сыграл 12 матчей за “Динамо” и забил однажды.

Украинские Национальные Новости

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