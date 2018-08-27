Через пожежу на складі у Львові відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За фактом пожежі у складських приміщеннях у Львові поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років", - йдеться в повідомленні.
Так, вчора, 26 серпня, в 00:23, до поліції від рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грабовського у Львові горять складські приміщення. Як було попередньо встановлено, пожежа сталася ззовні, у місці, де впритул до стіни знаходилися дерев’яні піддони. Полум’я з них перекинулося на приміщення складів.
Нині у рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування, призначена низка експертиз.
Нагадаємо, 26 серпня сталася пожежа на одному зі складів Львова. Вогонь знищив дах площею 1500 кв.м.