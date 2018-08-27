Из-за пожара на складе во Львове открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По факту пожара в складских помещениях во Львове полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
"Открытое уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет", - говорится в сообщении.
Так, вчера, 26 августа, в 00:23, в полицию от спасателей поступило сообщение о том, что на улице Грабовского во Львове горят складские помещения. Как было предварительно установлено, пожар произошел извне, в месте, где вплотную к стене находились деревянные поддоны. Пламя из них перекинулось на помещения складов.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование, предназначен ряд экспертиз.
Напомним, 26 августа произошел пожар на одном из складов Львова. Огонь уничтожил крышу площадью 1500 кв.м.