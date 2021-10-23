Через погіршення ситуації з коронавірусом у Херсоні школи з понеділка перейдуть на дистанційне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Херсоні з 25 жовтня школи Херсонської міської територіальної громади переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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За словами в.о. заступника міського голови Сергія Циганка, із 61 закладу загальної середньої освіти у 33-ох виявлено 99 дітей та 61 працівника, які хворі на СОVІD-19. Подальше проведення навчального процесу в режимі офлайн може призвести до зростання кількості хворих.
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“Тому, задля зменшення соціальних контактів і стримання розповсюдження СОVІD-19, з 25 по 31 жовтня на дистанційне навчання переходять учні 1 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти Херсонської міської ради”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Циганок, станом на 23 жовтня 2021 року у навчальних закладах Херсонської міської ради отримав дві дози щеплення 81% педагогів. За час вимушених канікул влада зможе довакцинувати вчителів другою дозою і вийти на показник у 100% щепленого педагогічного складу.
Також міська комісія ТЕБ та НС рекомендувала вищим навчальним закладам, розташованим на території Херсонської міської громади, з 25 по 31 жотвня 2021 перейти на дистанційну форму навчання.
Додамо
Сьогодні через погіршення епідеміологічної ситуації в Запоріжжі влада подовжила осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН рекомендує із 25 жовтня до 15 листопада у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти ввести дистанційне навчання.
Тим часом, в Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — 483.