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Через погіршення ситуації з коронавірусом у Херсоні школи з понеділка перейдуть на дистанційне навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Херсоні з 25 жовтня школи Херсонської міської територіальної громади переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Херсоні школи з понеділка перейдуть на дистанційне навчання

Деталі

За словами в.о. заступника міського голови Сергія Циганка, із 61 закладу загальної середньої освіти у 33-ох виявлено 99 дітей та 61 працівника, які хворі на СОVІD-19. Подальше проведення навчального процесу в режимі офлайн може призвести до зростання кількості хворих.

Цитата

“Тому, задля зменшення соціальних контактів і стримання розповсюдження СОVІD-19, з 25 по 31 жовтня на дистанційне навчання переходять учні 1 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти Херсонської міської ради”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Циганок, станом на 23 жовтня 2021 року у навчальних закладах Херсонської міської ради отримав дві дози щеплення 81% педагогів. За час вимушених канікул влада зможе довакцинувати вчителів другою дозою і вийти на показник у 100% щепленого педагогічного складу.

Також міська комісія ТЕБ та НС рекомендувала вищим навчальним закладам, розташованим на території Херсонської міської громади, з 25 по 31 жотвня 2021 перейти на дистанційну форму навчання.

Додамо

Сьогодні через погіршення епідеміологічної ситуації в Запоріжжі влада подовжила осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН рекомендує із 25 жовтня до 15 листопада у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти ввести дистанційне навчання.

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — 483.

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