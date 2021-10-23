У Запоріжжі канікули у школах продовжили ще на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. Причина - погіршення епідеміологічної ситуації в місті. Про це у Facebook повідомив заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк, передає УНН.
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“Подовжено осінні канікули у закладах загальної середньої освіти Запоріжжя. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті, термін осінніх канікул у запорізьких школах подовжується з 23 по 31 жовтня поточного року”, — написав Васюк.
Додамо
Він також наголосив на необхідності вакцинації.
“Це дієвий засіб, який допоможе нам знизити рівень епідемічної небезпеки у місті, вийти з „червоної“ зони та повернутися до звичного ритму життя, та зокрема до очного процесу навчання”, — додав заступник міського голови.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — 483.