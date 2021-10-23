В Запорожье каникулы в школах продлили еще на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Продлено осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. Причина - ухудшение эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в Facebook сообщил заместитель Запорожского городского головы Анатолий Васюк, передает УНН.
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"Продлено осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, срок осенних каникул в запорожских школах увеличивается с 23 по 31 октября текущего года", - написал Васюк.
Добавим
Он также отметил необходимость вакцинации.
"Это действенное средство, которое поможет нам снизить уровень эпидемической опасности в городе, выйти из "красной" зоны и вернуться к привычному ритму жизни, и в частности к очному процессу обучения", - добавил заместитель городского головы.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорда за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - 483.