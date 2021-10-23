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Из-за ухудшения ситуации с коронавируса в Херсоне школы с понедельника перейдут на дистанционное обучение

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В Херсоне с 25 октября школы Херсонской городской территориальной общины переходят на дистанционное обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

Из-за ухудшения ситуации с коронавируса в Херсоне школы с понедельника перейдут на дистанционное обучение

Детали

По словам и.о. заместителя городского головы Сергея Цыганка, с 61 заведения общего среднего образования в 33-х обнаружено 99 детей и 61 работника, больных СОVИD-19. Дальнейшее проведение учебного процесса в очном режиме может привести к росту числа больных.

Цитата

"Поэтому, для уменьшения социальных контактов и сдерживания распространения СОVИD-19, с 25 по 31 октября на дистанционное обучение переходят ученики 1 - 11 классов и воспитанники учреждений дополнительного образования Херсонского городского совета", - говорится в сообщении.

Как отметил Цыганок, по состоянию на 23 октября 2021 года в учебных заведениях Херсонского городского совета получили две дозы прививки 81% педагогов. За время вынужденных каникул власти смогут довакциновать учителей второй дозой и выйти на показатель в 100% привитого педагогического состава.

Также городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала высшим учебным заведениям, расположенным на территории Херсонской городской общины, с 25 по 31 октября 2021 года перейти на дистанционную форму обучения.

Добавим

Сегодня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Запорожье власть продлила осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что МОН рекомендует с 25 октября по 15 ноября в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования ввести дистанционное обучение.

Между тем, в Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорд за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - 483.

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